Eisern Ungarn: Christoph Kramer gelingt das erstaunliche Kunststück, seine Karrieren als TV-Experte und Bundesligaprofi parallel verlaufen zu lassen. Für den 31-Jährigen läuft das derzeit beides ganz vorzüglich: In der Bundesliga sind Kramers Gladbacher Sechster, vor dem Ungarn-Spiel der DFB-Elf glänzte Kramer am ZDF-Mikrofon. »Wenn Union Berlin ein Land wäre, dann sicherlich Ungarn«, brachte Kramer die giftige, gut organisierte Spielweise der Gäste auf dem Punkt. Eiserne und Magyaren haben neben der Grundordnung in der Dreierkette und Dauerläufer András Schäfer im Mittelfeld auch gemein, in der Tabelle ganz oben zu stehen: Union in der Bundesliga, Ungarn in der Nations-League-Gruppe A3.