Flick hat sich von Beginn an auf Kimmich im Mittelfeld festgelegt, das hat er auch in diesen Tagen wieder bekräftigt. Die dürftige Vorstellung der beiden Außenverteidiger Benjamin Henrichs und Thilo Kehrer am Samstag gegen die Italiener haben an dieser Ansicht nichts verändert.

Kimmich ist als Sechser gesetzt, das macht es nicht leichter für seine Nebenleute İlkay Gündoğan und Leon Goretzka, ihren Platz im Team zu finden. Es scheint so, als ginge es auch bei Flicks Planungen zur WM nie darum: Wer spielt statt Kimmich? Sondern ausschließlich um: Wer spielt neben Kimmich?

Vor der Presse hat Kimmich in dieser Woche betont, wie sehr er sich freue, »dass wir hier keine reinen Freundschaftsspiele haben, sondern dass es um etwas geht«. Es sei auch gut, dass man in so kurzer Zeit gleich vier Spiele absolviere. Es hörte sich fast so an, als spräche der alte Joshua Kimmich.