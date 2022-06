Die erste Hälfte: Tatsächlich gehörte den Italienern auch die erste Großchance, als nach einer scharfen Hereingabe vom rechten Flügel erst Raspadori aus kurzer Distanz an Neuer scheiterte und der DFB-Kapitän als Zugabe auch noch Gnontos Nachschuss entschärfte (8.). Das deutsche Team machte es in einer atemlosen Anfangsphase besser, der aufgerückte Joshua Kimmich traf nach David Raums Flanke zur Führung (10.). Anschließend war die deutsche Mannschaft die bessere. Alessandro Bastoni schubste kurz vor der Pause Jonas Hofmann zu Boden, per Strafstoß trug sich dann auch der zweite Mittelfeld-Zampano İlkay Gündoğan in die Torschützenliste ein (45.+4).