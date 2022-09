26 Minuten dauerte es in der ersten Hälfte, ehe das DFB-Team den ersten Eckball zugesprochen bekam. Das muss kein Indiz für ein ideenloses Spiel sein, in diesem Fall war es so. Denn im Anschluss an die von Joshua Kimmich ausgeführte Ecke schoss Leroy Sané aus der Distanz auf das von Péter Gulácsi gehütete Tor – es war der erste Abschluss überhaupt für Flicks Mannschaft.