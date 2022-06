In Oslo brachte Haaland, der von Borussia Dortmund zu Manchester City wechseln wird, seine Mannschaft per Kopf in Führung (10.). Den zweiten Treffer erzielte der 21-Jährige in der 54. Minute per Handelfmeter, nachdem der deutsche Schiedsrichter Harm Osmers nach Videobeweis auf Strafstoß entschieden hatte. Für Haaland war es der 20. Treffer in seinem 21. Länderspiel.