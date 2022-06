Der DFB erklärte, es habe sich herausgestellt, dass von der Fan-Aktion »keinerlei Gefahr« ausgegangen sei. »Es ist uns ein Anliegen zu betonen, dass die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist. Diese einzuschränken war und ist nicht im Interesse des DFB«, teilte der Verband mit.

Die Fragen nach der WM-Austragung in Katar und der dort herrschenden Arbeiterrechte, »die eingeschränkte Presse- und Meinungsfreiheit und die Situation für die LSBTIQ+ Gemeinschaft« bedürften eines kritischen Diskurses. »Hierzu trägt deutsche Fankultur in erheblichem Maße bei, was wir ausdrücklich begrüßen.«