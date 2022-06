Nations League Bulgarisches Nationalteam in Verkehrsunfall verwickelt – Spieler operiert

Nedelew weiterhin im Krankenhaus

Der Unfall der Bulgaren ereignete sich nach Angaben des Verbands am Freitag nach ihrer Ankunft in Georgiens Hauptstadt Tiflis, wo sie am Sonntag (18.00 Uhr, TV: Dazn) ihr viertes Gruppenspiel bestreiten. Auf dem Weg zum Teamhotel habe der Fahrer des ersten der beiden Busse die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, was zu dem Unfall führte. Nach der Kollision wurde Nedelew in ein örtliches Krankenhaus transportiert.