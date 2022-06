Die Szene des Spiels: In Minute 72 hatte Kai Havertz eine gute Idee. Und noch dazu das Timing, den Ball in die Tiefe genau so zu spielen, dass Jonas Hofmann frei vor dem Tor, aber nicht im Abseits stand. Doch Auge in Auge mit Ungarns Torhüter Péter Gulácsi schien Hofmann, 63 Minuten zuvor schon selbst erfolgreich, ins Nachdenken zu kommen. Per Querpass suchte der Gladbacher den mitgelaufenen Timo Werner – und fand ihn nicht, weil Willi Orban rechtzeitig störte. »Ich muss natürlich mir ankreiden lassen, dass ich das 2:1 nicht mache«, sagte Hofmann nach dem Spiel am RTL-Mikrofon. »Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Torwart so lange stehen bleibt.« Kein Abschluss, keine Gefahr: Ein Sinnbild für eine DFB-Elf die gegen Ungarn nur einen von sechs Schüssen auch aufs Tor brachte, sechs weniger als der vermeintliche Außenseiter. Das Projekt, Konterstürmer Werner in eine Ballbesitzmannschaft zu integrieren, scheint zu scheitern: 21 Ballkontake und drei Abseitsstellungen sind jeweils die schwächsten Werte aller Startelfspieler.