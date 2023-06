Obwohl es nur das kleine Finale war, spürte man von Beginn an den Zug in der Partie. Die Niederlande spielten sich fünf Minuten in der Hälfte Italiens fest, bis Inter Mailands Champions-League-Finalist Federico Dimarco auf 1:0 für die Azzuri stellte (6.). Retegui hatte am Elfmeterpunkt einen Seitfallzieher verpasst, Giacomo Raspadori legte dann per Hacke auf Dimarco, der ins rechte obere Eck traf.