Im Parallelspiel der Gruppe 1 in der A-Liga setzte sich Kroatien 1:0 (0:0) im Auswärtsspiel gegen Dänemark durch, das seine ersten beiden Gruppenspiele zuvor gewonnen hatte. Torschütze war Mario Pašalić von Serie-A-Klub Atalanta Bergamo (69.). Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr nächstes Nations-League-Spiel am Samstagabend (20.45 Uhr, TV: RTL) in Gruppe 3 steht ein Auswärtsspiel in Budapest gegen Ungarn auf dem Spielplan.