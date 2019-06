Die Niederlande stehen im Finale der Nations League, nachdem sie das Halbfinale gegen England 2:1 (0:1) in der Verlängerung gewonnen haben. Im Finale wartet Portugal, das dank eines Hattricks von Cristiano Ronaldo die Schweiz besiegt hatte. Das Endspiel findet am Sonntag (20.45 Uhr; Stream: DAZN) statt. Um 15 Uhr machen England und die Schweiz Platz drei unter sich aus.

Matthijs de Ligt, der Ajax Amsterdam als Kapitän und Abwehrchef bis ins Halbfinale der Champions League geführt hatte, verschuldete das erste Tor der Begegnung. Ein einfacher Rückpass versprang dem 19 Jahre alten Innenverteidiger um einige Meter, Marcus Rashford war zuerst am Ball und wurde vom grätschenden de Ligt am Fuß getroffen. Schiedsrichter Clément Turpin entschied auf Elfmeter, Rashford verwandelte selbst (32. Minute).

Kurz darauf hätte der 21 Jahre alte Stürmer von Manchester United beinahe sein zweites Tor erzielt, Denzel Dumfries blockte seinen Schuss aber im letzten Moment (37.). Zuvor hatte Jadon Sancho zunächst de Ligt getunnelt und dann einen sehenswerten Pass durch die Mitte zu Rashford gespielt.

De Ligt macht seinen Fehler wieder gut

Dennoch erhöhte England im zweiten Durchgang fast auf 2:0, als Sancho nach einem Eckball aus rund fünf Metern frei zum Kopfball kam, diesen aber nicht platzieren konnte, sodass Torhüter Jasper Cillessen keine Probleme hatte (54.). Im direkten Gegenzug ging England-Verteidiger Kyle Walker als letzter Mann ins Dribbling gegen Memphis, verlor den Ball und hatte Glück, dass Memphis überstürzt den Abschluss suchte und den Patzer nicht bestrafte (57.).

Auch am zweiten Tor des Spiels war de Ligt beteiligt, diesmal aber in der Offensive. Mit einem wuchtigen Kopfball glich der Innenverteidiger nach einer Ecke von Memphis aus (72.).

Rafael Marchante / REUTERS Matthijs de Ligt köpft das 1:1 gegen England

Die Schlussphase der regulären Spielzeit gehörte ganz und gar dem Schiedsrichter und seinem Videoassistenten: Erst traf der eingewechselte Jesse Lingard zum vermeintlichen 2:1 für England, zuvor hatte er sich aber im Abseits befunden (85.). Dann stand nach einem Schuss von Bergwijn auf der anderen Seite ein möglicher Handelfmeter im Raum, der aber nicht gegeben wurde (87.).

In der Verlängerung drehten die Niederländer das Spiel mit einem kuriosen Tor. Bei einer Drehung im eigenen Strafraum verlor der englische Innenverteidiger John Stones den Ball an Memphis, der sofort abschloss. Torhüter Jordan Pickford zeigte einen starken Reflexe, konnte den Treffer beim Nachschuss aber nicht mehr verhindern. Quincy Promes war als erstes zur Stelle und hatte Glück: Von seiner Fußspitze prallte die Kugel an Walkers Schienbein ab und ins Tor (97.). Der Treffer wurde als Eigentor gewertet. Nach einem Fehlpass von Ross Barkley im eigenen Strafraum entschied Promes schließlich die Partie (114.).

Niederlande - England 3:1 (1:1)

0:1 Rashford (32., Elfmeter)

1:1 de Ligt (72.)

2:1 Walker (97., Eigentor)

3:1 Promes (114.)

Niederlande: Cillessen - Dumfries, de Ligt, Virgil, Blind - de Roon (68. van de Beek), de Jong - Bergwijn (91. Propper), Wijnaldum, Babel (68. Promes) - Memphis

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Chilwell - Delph (77. Henderson), Rice, Barkley - Sterling, Rashford (46. Kane), Sancho (61. Lingard)

Gelbe Karten: Dumfries, de Ligt, van de Beek / Kane

Schiedsrichter: Clément Turpin