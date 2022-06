Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft kann am Freitag (20.45 Uhr/DAZN) in der Nations League wie geplant gegen Weltmeister Frankreich antreten, obwohl am vergangenen Montag ein Stromausfall im Ernst-Happel-Stadion gegen Dänemark (1:2) sowie ein rund 30 Zentimeter tiefes Loch im Rasen für große Aufregung und einige Diskussionen gesorgt hatten.