Nations-League-Partie gegen Ungarn Drittes Spiel, drittes Unentschieden – DFB-Elf tritt auf der Stelle

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auch in der dritten Partie der Nations League nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Wie in Italien und gegen England reichte es für die DFB-Elf auch in Ungarn nur zu einer Punkteteilung. Die Elf von Hansi Flick bot vor allem in der zweiten Halbzeit eine enttäuschende Leistung.