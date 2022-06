1:1 in der Nations League gegen Deutschland in Bologna: Für die italienische Presse ist das nach viel Frust in der jüngeren Vergangenheit ein Grund für Lob und Freude – sogar die Experimente von Trainer Mancini werden wohlwollend zur Kenntnis genommen. Manche sehen sogar einen Visionär am Werke. Die Pressestimmen im Überblick: