In der Gruppe 4 sicherten sich die Niederlande von Trainer Louis van Gaal durch ein 1:0 (0:0) gegen Belgien den ersten Platz und stehen in der Endrunde der Nations League. Virgil van Dijk traf für Oranje (73.). Wales muss nach dem 0:1 (0:0) gegen Polen in der kommenden Nations-League-Spielzeit in der Liga B antreten.

Kuntz' Türkei verliert beim Fußballzwerg

Der deutsche Ex-U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat sich mit der Türkei auf den Färöern blamiert. Zum Abschluss der Gruppe C verlor die Mannschaft des früheren Bundesliga-Torjägers am Sonntag in Tórshavn beim Fußball-Außenseiter 1:2 (0:0), hatte sich als Gruppensieger allerdings bereits zuvor den Aufstieg in die Liga B gesichert.