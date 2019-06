Portugal hat die Schweiz 3:1 (1:0) besiegt und ist damit ins Premierenfinale der Nations League eingezogen, das am Sonntag ebenfalls in Porto stattfindet. Viele Akteure stritten sich an diesem Abend um das Rampenlicht, am Ende stand dort wieder ein Altbekannter.

Zunächst lag der Fokus auf dem 19-jährigen Supertalent João Félix von Benfica, der sein Debüt für Portugal gab - ganz schnell drängte sich jedoch wieder Cristiano Ronaldo in den Vordergrund. Und das eindrucksvoll: In der 25. Minute verwandelte er einen Freistoß aus 20 Metern direkt zur portugiesischen Führung. Der frühere Frankfurter Haris Seferovic, der mit Benfica Meister und Torschützenkönig in der Liga wurde, verpasste den Ausgleich für die Schweiz vor der Pause nur knapp, als er die Latte traf(42.).

Die Aufmerksamkeit sicherte sich zwischenzeitlich der deutsche Schiedsrichter Felix Brych. Nach einem Foul gab er zunächst Elfmeter für Portugal, nach der Überprüfung der Videobilder fiel ihm jedoch auf, dass es zuvor im gegenüberliegenden Strafraum eine regelwidrige gegeben hatte, als Nelson Semedo im Laufduell Stuttgarts Steven Zuber foulte. Statt Portugal bekam die Schweiz den Strafstoß und Ricardo Rodriguez (57.) traf zum Ausgleich.

Der krönende Abschluss gehörte dann wieder dem Superstar von Juventus. Zunächst traf Ronaldo per Direktabnahme von Höhe des Elfmeterpunkts zur erneuten Führung (88.), dann schloss er einen Konter nach gegnerischem Ballverlust mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck ab (90.). Für den 34-Jährigen waren es die Treffer Nummer 86, 87 und 88 im 157. Länderspiel. Weltweit hat nur Ali Daei, der 109-mal für Iran traf, mehr Länderspieltore erzielt.

Der Finalgegner der Portugiesen wird am Donnerstag (20.45 Uhr / Stream: DAZN) in Guimarães im zweiten Halbfinale ermittelt, wo England und die Niederlande aufeinandertreffen. Der Sieger des Endspiels gewinnt neben einer Trophäe ein Preisgeld in Höhe von 10,5 Millionen Euro.