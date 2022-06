Die zweite Hälfte begann turbulent, die Italiener drängten auf den Ausgleich, die deutsche Abwehr wirkte dabei alles andere als sicher. Doch diese Drangperiode wurde jäh unterbrochen. Den ersten deutschen Angriff nach dem Wechsel veredelte Müller mit dem dritten Treffer, er nahm einen Abpraller an der Strafraumgrenze auf.

Danach ging es in und her, auf beiden Seiten gab es viele Strafraumszenen, und es blieb noch das schönste Tor des Abends. Als Abschluss einer sehenswerten Kombinationskette grätschte Timo Werner in die Flanke, und es stand 4:0. Und weil es so schön war für Werner, legte er schon zwei Minuten später mit dem 5:0 nach. An diesem Abend ging alles.