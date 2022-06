In Genf brachte Pablo Sarabia (13.) die Spanier verdient in Führung, er sorgte damit für den Sieg nach zuvor zwei Unentschieden. In Portugals Auswahl um Superstar Cristiano Ronaldo glänzte vor allem Bernardo Silva. Der Offensivspieler von Manchester City bereitete in Lissabon die beiden Treffer von Joao Cancelo (33.) und Goncalo Guedes (38.) vor. Tschechien muss weiterhin ohne Bayer Leverkusens Top-Torjäger Patrik Schick auskommen, der nach Saisonende im Mai an der Leiste operiert wurde.