Auch in der zweiten Hälfte blieb es von Beginn an ein Spiel mit hohem Tempo und guten Angriffsaktionen. Die ersten Chancen gab es für Spanien: Erst scheiterte Mikel Merino aus kurzer Distanz am überragend reagierenden Donnarumma, den Nachschuss setzte Álvaro Morata nur Zentimeter neben den Pfosten (48.). Rodri, am vergangenen Wochenende Siegtorschütze im Champions-League-Finale, verpasste kurz darauf den Führungstreffer mit einem Seitfallzieher nur knapp (52.).