Trotz des sportlichen Scheiterns in der Nations League im Herbst 2018 bleibt der deutschen Fußballnationalelf ein Abstieg in die europäische Zweitklassigkeit erspart. Grund dafür ist eine Reform der Nations League, die das Exekutivkomitee des Europäischen Fußballverband (Uefa) bei einer Sitzung im slowenischen Ljubjiana beschlossen hat.

Schon am Montag war darüber spekuliert worden. Nun steht es fest. Die A-Liga wird als höchste der vier Spielklassen für die kommende Runde im Herbst 2020 von zwölf auf 16 Mannschaften aufgestockt. Deutschland muss wie Polen, Kroatien und Island trotz sportlichen Scheiterns nicht in die B-Liga absteigen.

Dazu kommen die vier Aufsteiger aus der B-Liga: Ukraine, Schweden, Bosnien-Herzegowina und Dänemark. Gesetzt bleiben neben Portugal, das die erste Auflage 2019 gewonnen hatte, die Final-Turnier-Teilnehmer Niederlande, Schweiz und England sowie die Gruppenzweiten: Frankreich, Belgien, Italien und Spanien.

Bis 2022 keine Freundschaftsspiele mehr

Als eine Konsequenz der Reform wird Deutschland bis ins WM-Jahr 2022 keine Testspiele mehr haben. Alle sechs Länderspieltermine im September, Oktober und November 2020 sind in den neuen Vierergruppen für die Nations League reserviert. Im März 2021 startet die Qualifikation für die WM in Katar mit entweder zehn Spielen oder acht Spielen und der Teilnahme am Nations-League-Finalturnier.

Aufgrund des schlechten Abschneidens 2018 dürften bei der Gruppenauslosung für die Nations League im März in Amsterdam auf Löw schwere Kontrahenten warten. Bei der Premierenausgabe hatte Deutschland - obwohl damals noch topgesetzt - im späteren Weltmeister Frankreich und den Niederlanden auch ein schweres Los erwischt.

Am Ende gab es fünf Monate nach dem WM-K.-o. den nächsten sportlichen Rückschlag - sieglos mit dem letzten Gruppenplatz und dem eigentlich besiegelten Abstieg.

Ausgerechnet der deutsche Fußball, der die Nations League vielfach skeptisch bewertet hatte, profitiert nun von der Euphorie der anderen Nationen. Nicht nur kleine Verbände sind von dem Wettbewerb begeistert. Gerade die Forderung aus großen Fußballländern wie Italien führte nun zu der Reform durch das Exekutivkomitee. Von einer Lex Deutschland will man beim Dachverband auch nichts wissen. Sichere Werbeeinnahmen und höhere Zuschauerzahlen als bei Testspielen machen die Nations League für viele attraktiv.