Die Verteilung der Arbeitslast in der Mavs-Offensive läuft diese Saison oft so, dass Dončić die meisten Angriffe selbst in die Hand nehmen muss. Vergangenes Jahr hatte das Team mit Jalen Brunson noch einen guten Spielmacher parat, der im Sommer aber zu den New York Knicks wechselte. Der 23 Jahre alte Dončić hat zwar das Talent, um Dallas auf seinen Schultern zu tragen, mit 17 Siegen und 16 Niederlagen sind die Mavericks aber nicht gerade Titelkandidat.

Lakers verlieren wegen James' Schuhpanne

Dallas bekommt nur einen Tag Pause – am Heiligabend wird in der NBA nicht gespielt –, dann steht bereits das nächste Gastspiel an. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.30 Uhr, Stream: Dazn) spielen die Mavs bei den Los Angeles Lakers mit LeBron James, der sich wohl in ähnlicher Manier wie Dončić ein Generationenduell mit dem 23-Jährigen wird leisten müssen.