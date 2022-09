Der Stürmer soll das entscheidende Puzzleteil für Manchester City sein, um endlich die Champions League zu gewinnen, doch seine Ankunft bringt auch Risiken. Wegen des direkteren Vortrags ist eine Prise Chaos ins Spiel von Manchester City eingezogen. Weil die Mannschaft verstärkt vertikale Pässe auf den Zugang aus Dortmund versucht, die nicht immer gelingen, lädt Manchester City den Gegner zu Kontern ein.

Gegen Dortmund war das weniger der Fall, weil die Gäste so tief standen, dass Steilpässe in den meisten Situationen keine Option waren.

City hat seine Strategie noch nicht gefunden

In der Premier League hat sich Manchester City durch die gewagtere Spielweise aber schon mehrmals in Bedrängnis gebracht. Gegen Newcastle United (3:3) und Crystal Palace (4:2) geriet die Mannschaft jeweils mit zwei Toren in Rückstand. Strategie ist das nicht. Für Trainer Guardiola bleibt Kontrolle das höchste Gut.

Die Herausforderung in dieser Saison ist es, Haalands Stärken ideal zur Geltung zu bringen, ohne dabei die Vorzüge zu opfern, die Manchester Citys Spiel in den vergangenen Jahren ausgemacht haben. Und wenn es wie gegen Dortmund hakt bei der Produktion von Chancen, dann ist der Angreifer immer noch zu Toren imstande, die an Ibrahimović und Cruyff erinnern.