(Drei kreischende Mädchen)

Die Fans sind schier aus dem Häuschen. Das Eröffnungsspiel, das erste Spiel der WM. Und dann gleich ein Gänsehautmoment. Gastgeber Neuseeland besiegt den ie Favorit inn en aus Norwegen mit 1-0. Bei fünf WM-Teilnahmen an der Frauen-WM hatte das neuseeländische Frauen-Team zuvor nicht ein einziges Spiel gewonnen.

Benjaman Duthie-Jung, Fan Neuseeland:

»Es war unglaublich. Es war wirklich cool, einen Wettbewerb auf FIFA-Niveau in Neuseeland hier zu sehen. Wir bekommen so etwas nicht oft zu sehen Gesicht . Es war absolut erstaunlich, die Zuschauer zu sehen und wirklich cool zu erleben, wie Neuseeland einen Gegner besiegt, der eigentlich besser ist, also war das absolut erstaunlich.«

Kirsten Johnson, Fan Neuseeland aus den USA:

» Das ist unglaublich. Der erste Heimsieg als Gastgeber. Das ist ein historischer Moment für den Frauen- und neuseeländischen Frauenfußball. «

Heidi Johnson, Fan Neuseeland aus den USA:

»Ich bin ein Fußballfan, seit ich drei Jahre alt bin. Ich schaue mir meistens jedes Spiel an. Ich feuere alle an. Ich liebe einfach Fußball. Meine Familie und meine Fußballmannschaft schauen zu h . Hause zu.«

Eröffnet wurde die WM wie üblich bunt und laut mit einem Feuerwerk und einer Lichtershow. Trotz eines schrecklichen Vorfalls am Morgen. Unweit des norwegischen Teamhotels waren am Morgen Schüsse gefallen, ein Mann hatte auf einer Baustelle zwei Menschen erschossen und war kurz darauf selbst zu Tode gekommen. Im Spiel schienen die Norwegerinnen lange davon beeindruckt – auch wenn die Teamführung das im Anschluss nicht als Entschuldigung gelten lassen wollte.

Tane Bradley, Fan Neuseeland

» Ich meine, Wer rechnet schon damit, in ein anderes Land zu kommen und so etwas mitzuerleben. Hut ab vor allen Beteiligten. Ich bin stolz darauf, dass wir weitergemacht haben, dass wir eine Schweigeminute eingelegt haben. Und dass wir dieses wunderbare, leidenschaftliche Spiel, das wir so lieben, gespielt haben. Dass es weiterging. Verstehen Sie.«

Sportlich hätte der Auftakt für das Co-Gastgeberland nicht besser laufen können. Der Sieg dürfte die Aufmerksamkeit an der WM in Neuseeland steigern – und dem Turnier einen Schub verleihen.