Tel bereits beim Medizincheck

Die Verpflichtung von Sturmjuwel Mathys Tel durch den FC Bayern München rückt näher. Der Kapitän der französischen U17-Nationalmannschaft verabschiedete sich am Sonntagabend via Instagram von seinem bisherigen Klub Stade Rennes und bedankte sich für die gemeinsame Zeit. Am Montagmorgen landete der designierte neue Bayern-Angreifer in München zum Medizincheck.