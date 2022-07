Knapp einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar muss der brasilianische Fußballstar Neymar in Spanien auf der Anklagebank Platz nehmen. Der Beginn der mündlichen Verhandlung in einem Betrugsprozess gegen den 30-Jährigen wurde für den 17. Oktober vor dem Landgericht in Barcelona angesetzt, wie spanische Medien und die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf die spanische Justiz mitteilten.