GERÜCHTE

Streikt sich Neymar nach Barcelona?

Brasiliens Superstar Neymar ist nicht zum Trainingsauftakt des französischen Meisters Paris Saint-Germain erschienen. Der derzeit noch verletzte 27-Jährige fehlte am Montag unentschuldigt. Neymar, der am Sonntag noch in Rio de Janeiro beim Copa-América-Triumph der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Peru im Maracanã auf der Tribüne saß, muss nun eine Bestrafung befürchten.

Dass Neymar nicht zum vereinbarten Zeitpunkt und Ort anwesend war, bestätigte der Klub in einer Mitteilung auf seiner Website. "Dies erfolgte ohne vorherige Genehmigung des Klubs. Der Verein bedauert diese Situation und wird daher geeignete Maßnahmen ergreifen. Weitere Details gab der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel nicht bekannt.

Juan Mabromata/AFP Neymar (Zweiter von rechts) während des Copa-América-Finals zwischen Brasilien und Peru am Sonntagabend.

Neymar war 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2022, dennoch hatte er zuletzt den Wunsch geäußert, nach Spanien zurückkehren zu wollen. "Wir wissen, dass er PSG verlassen möchte. Aber wir wissen auch, dass PSG ihn nicht gehen lassen will", hatte Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu gesagt.

Ein Streik des Brasilianers, um einen möglichen Transfer zu erzwingen, ist es aber wohl nicht. Laut Neymars Vater sei der Klub darüber informiert gewesen, dass der Stürmer erst am 15. Juli erscheinen werde. In der Vergangenheit war unter anderem Ousmane Dembélé nicht zum Training bei Borussia Dortmund erschienen, um seinen Wechsel nach Barcelona zu forcieren.