Neymar-Comeback bei PSG Erst von den eigenen Fans ausgepfiffen, dann Traumtor zum Sieg in der Nachspielzeit

Paris Saint-Germain hat die Tabellenführung in der französischen Ligue 1 behauptet. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann am fünften Spieltag gegen Racing Straßburg 1:0 (0:0) und steht mit zwölf Punkten weiterhin an der Spitze. Den Siegtreffer erzielte der brasilianische Superstar Neymar in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Neymar mit dem Last-Minute-Treffer für PSG!

Nach einer Hereingabe des ehemaligen Dortmunders Abdou Diallo traf er per Fallrückzieher zum Siegtor, zwei Minuten später erzielte der 27-jährige Brasilianer einen weiteren Treffer, doch dieser wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Gonzalo Fuentes/REUTERS Der Moment vor dem Schuss

Zuvor war Neymar, der zuletzt vor drei Monaten im PSG-Trikot aufgelaufen war und zwischenzeitlich mit einer Rückkehr zum FC Barcelona flirtete, von den eigenen Fans ausgepfiffen worden.

Die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen aufgrund von Fußverletzungen nicht im Kader.

Am Dienstag empfängt PSG zum Auftakt der Champions League den spanischen Rekordmeister Real Madrid (21 Uhr, SPIEGEL-Liveticker).