Fußballstar Neymar über Zeit in Paris »Messi und ich sind durch die Hölle gegangen«

Die Menschenrechtslage in dem Land sei »das eine, was mich von so einem Wechsel abhalten würde«, sagte Kroos. Doch diese Entscheidung müsse jeder für sich selbst treffen. Schwierig werde es jedoch, »wenn sich Spieler, die mitten in ihrer Karriere sind, die die Qualität haben, für Topklubs in Europa zu spielen, für solche Wechsel entscheiden«, so Kroos.