Die brasilianische Polizei hat die Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Fußballstar Neymar eingestellt, weil sie nicht genug Beweise für eine Anklage sieht. Nun prüfen die Ermittler eine mögliche falsche Verdächtigung durch das vermeintliche Opfer Najila Trindade Mendes de Souza. Das teilte Ermittlerin Juliana Lopes Bussacos auf einer Pressekonferenz mit. Zuvor hatten die Ermittler bereits erklärt, keine Empfehlung zur Klageerhebung abzugeben.

Aus der Krankenakte des angeblichen Opfers, des Berichts des Gynäkologen und der Handydaten habe sich keine Grundlage für eine Anklage ergeben, berichtet das brasilianische Nachrichten Portal "UOL". "Wir haben alle Möglichkeiten geprüft", sagte Bussacos auf der Pressekonferenz: "Ich sehe nicht genug Hinweise, um Anklage zu erheben."

Der Polizeichef von São Paulo, Albano David Fernandes, sagte, dass die Ermittler auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse nun eine falsche Verdächtigung durch Trindade prüfen. Es sei jedoch zu früh, Trindade eines Verbrechens zu beschuldigen, sagte Staatsanwältin Monique Lima.

Staatsanwaltschaft entscheidet über Anklage

Die Staatsanwaltschaft muss nun innerhalb von 15 Tagen über das weitere Vorgehen entscheiden. Sie kann entgegen der Empfehlung der Polizei Anklage gegen Neymar erheben, den Fall zu den Akten legen oder weitere Ermittlungen anordnen.

Trindade wirft Neymar vor, sie Mitte Mai in Paris in angetrunkenem Zustand und "mit Anwendung von Gewalt" zum Sex gezwungen zu haben. Neymar räumt zwar ein, die Frau in Paris getroffen zu haben, wies die Vergewaltigungsvorwürfe allerdings stets zurück.

Im Moment ist der Fußballer mit seinem Verein Paris Saint-Germain auf einer Chinareise. Nach einer Knöchelverletzung arbeitet der Brasilianer an seinem Comeback.