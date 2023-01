Mitgefühl für NFL-Profi Hamlins Spendenseite sammelt nach Herzstillstand Millionen ein

Hamlin war am Montagabend beim Spitzenspiel der NFL zwischen den Bills und den Cincinnati Bengals kurz nach einer Abwehraktion zusammengesackt. Minutenlang war er von Sanitätern und Ärzten reanimiert worden, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. »Er ist derzeit sediert und befindet sich in einem kritischen Zustand«, teilten die Bills später mit. Das Spiel war beim Stand von 7:3 für die Bengals im ersten Viertel abgebrochen worden, auf eine Neuansetzung verzichtete die NFL in einer Mitteilung am Dienstag zunächst.