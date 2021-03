NFL-Quarterback Ben Roethlisberger Ein 39-Jähriger und seine letzte Chance auf den Super Bowl

Ben Roethlisberger ist in Pittsburgh bereits eine Legende. Auch in der kommenden Saison wird er für die Steelers spielen, um es noch einmal in den Super Bowl zu schaffen. Dafür nimmt der 39-Jährige Gehaltseinbußen hin.