Pyrotechnik bei Aufstiegsfeier in Bremen DFB ermittelt gegen Niclas Füllkrug

In einem Interview, das Niclas Füllkrug später mit der ARD führte, bestritt er den Vorfall. Eine ARD-Journalistin konfrontierte ihn: »Ich habe Bilder gesehen mit Pyrotechnik in der Hand.« Füllkrug darauf: »Nee, das war nicht ich.«

Füllkrug hatte mit 19 Saisontoren in der zweiten Fußball-Bundesliga erheblichen Anteil am Erfolg der Bremer in dieser Saison. Der DFB hat für das Abbrennen von Pyrotechnik zuletzt Geldstrafen in Höhe von mehreren Zehntausend Euro gegen mehrere Vereine verhängt.