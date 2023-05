Die niederländische Polizei hat am Samstag mehr als 150 Fußballfans festgenommen, nachdem diese auf ihrem Weg zu einem Spiel in Amsterdam antisemitische Parolen skandiert hatten. »Die Polizei hat an diesem Abend 154 Fußballanhänger wegen des Singens antisemitischer Lieder in einer U-Bahn festgenommen«, erklärte die Polizei. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr in einer U-Bahn-Station nahe der Johan-Cruyff-Arena, in der Ajax Amsterdam seine Heimspiele austrägt.