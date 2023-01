»Wir werden darauf in Zukunft noch deutlicher hinweisen, dass dies nicht gestattet ist«, hat Jan de Jong, Direktor der Liga, reagiert. So sollen Wettverbote künftig in die Verträge der Spieler aufgenommen werden: Die Spieler »werden dann ihre Unterschrift unter Verträge setzen, in denen festgelegt ist, dass sie überhaupt nicht mehr auf Fußballspiele wetten sollen«. Dann, so de Jong, könne sich niemand mehr aus Unwissenheit herausreden.

Vorwürfe dieser Art sind nicht neu für den niederländischen Fußball. Die Bochumer Staatsanwaltschaft hatte im Rahmen ihrer Ermittlungen um Wettbetrug im Fußball recherchiert, dass 2009 mehrere Spiele in der Eredivisie manipuliert worden waren.