Mehrfach verhinderter DFB-Debütant Stark Bloß weg von der Tischkante

Als Profi von Hertha BSC gehört man gemeinhin nicht zu den allerersten, die der Bundestrainer in sein Notizbuch aufnimmt. Der Klub ist schließlich nicht Bayern München. In Europacupspielen können die Herthaner selten für internationale Schlagzeilen sorgen, in der Bundesliga ist das Mittelfeld die natürliche Heimat des Vereins. Wenn man es dennoch geschafft hat, die Aufmerksamkeit von Joachim Löw auf sich zu ziehen, dann sollte nichts dazwischenkommen.

Niklas Stark ist viel dazwischengekommen.

Der 24-Jährige war bislang für jedes Länderspiel des Jahres nominiert gewesen, gespielt hat er keine einzige Minute. So lange war noch kein Neuling unter Löw im Wartestand. Dabei hatte der Berliner vom Bundestrainer bereits eine Startelfgarantie für die Partie im Oktober gegen Argentinien bekommen, er musste jedoch wegen einer Schleimhautentzündung passen. Als er gegen Estland spielen sollte, verhinderte eine Tischkante im DFB-Hotel den Auftritt. In der Nacht war Stark gegen den Tisch gelaufen und hatte sich das Schienbein ramponiert. Nicht nur, dass er deswegen nicht spielen konnte, ihm war auch noch der Spott in den sozialen Medien sicher.

Diesmal "nur" ein Nasenbeinbruch

Jetzt aber. Stark war gerade einen Tag nominiert für die Spiele gegen Weißrussland und Nordirland, da brach er sich in der Bundesligapartie gegen RB Leipzig das Nasenbein, nicht das erste Mal in seiner Karriere. Wieder absagen? Nicht schon wieder. Also reiste Stark trotz gebrochener Nase zur Nationalmannschaft an, im Training schützte eine Maske das lädierte Gesicht. Am Abend, gegen Nordirland in Frankfurt (20.45 Uhr, TV: RTL; Liveticker SPIEGEL ONLINE), will Löw sein für den Oktober gegebenes Versprechen einlösen. Stark soll endlich sein DFB-Debüt feiern, zur Not läuft er mit Maske auf.

Annegret Hilse REUTERS Bei Hertha BSC längst eine Führungsperson

Die "Süddeutsche Zeitung" hat Stark schon den "ewig Verhinderten" getauft, ein Titel, den bisher Marco Reus getragen hatte, der in seiner Anfangszeit beim DFB ebenfalls mehrfach nacheinander wegen Verletzungen abwinken musste. Stark hat das jetzt noch getoppt, aber irgendwann geht jede Pechserie zu Ende.

Joachim Löw fehlt es nach den Ausfällen von Niklas Süle und Antonio Rüdiger aktuell an Innenverteidigern, der Zeitpunkt für Stark, sich in den Vordergrund zu spielen, könnte eigentlich kaum besser sein. Allerdings läuft es aktuell weder für seinen Verein noch für ihn persönlich besonders gut. Der ehemalige Nürnberger hat bei Hertha seit Jahren kontinuierlich auf gehobenem Niveau gespielt - ausgerechnet jetzt, wo er die Chance auf das A-Team hat, ist er in einem kleinen Leistungsloch gelandet. Aber "wenn der Bundestrainer anruft und sagt, er will mich dabei haben, dann komme ich - sofern ich laufen kann." Und laufen kann er derzeit.

Erst nach der WM in den Fokus gekommen

Seit vier Jahren steht Stark in Diensten des Hauptstadtklubs, er hat für die Hertha mittlerweile mehr als 100 Ligaspiele gemacht, "mit stabilen und sehr soliden Leistungen", wie Löw ihm schon im Oktober attestierte. Dennoch schaffte es vor der WM in Russland nicht er in den Kader, sondern sein Berliner Teamkollege Marvin Plattenhardt. Der Notstand auf der Außenverteidiger-Position, die Plattenhardt bespielt, war damals noch deutlich höher als in der Abwehrmitte. Das hat sich mittlerweile geändert. Plattenhardt ist kein Thema mehr bei Löw, Stark hat jetzt seine Chance.

Sven Pförtner DPA Doch schon mal im Nationaltrikot - aber nur bei der U21

Dass er turnierfähig und hart im Nehmen gleichzeitig ist, hat Stark dem DFB schon vor zwei Jahren bewiesen, als er mit der U21-Auswahl zur Europameisterschaft fuhr. Damals zog er sich bereits im ersten Gruppenspiel, na klar, eine Verletzung zu, er brach sich die Rippe an. Er biss sich trotzdem durch, spielte mit schmerzstillenden Spritzen weiter - und wurde Europameister. Anschließend fiel er für sieben Wochen aus.

Als Stark vor einem Jahr vom "Berliner Kurier" nach seinen Ambitionen befragt wurde, sagt er: "Irgendwann will ich auch mal Nationalmannschaft spielen. Das ist ein großer Wunsch. Dazu muss ich aber verletzungsfrei bleiben." Als hätte er es geahnt.