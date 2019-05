Kovac vor Saisonfinale "Möchte meinen Vertrag gern erfüllen"

In der Debatte um seine Zukunft als Trainer des FC Bayern München hat Niko Kovac sich auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Bundesligaspieltag geäußert. "Ich habe einen Vertrag, der nach dem Sommer noch zwei Jahre geht, und ich möchte den auch gerne erfüllen", sagte der Coach des deutschen Rekordmeisters.

Trotz des Vertrags gibt es Diskussionen um die Zukunft des ehemaligen Trainers von Eintracht Frankfurt. Zuspruch kam laut "Sport Bild" zuletzt immerhin von Präsident Uli Hoeneß. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte noch im April gesagt, dass "jeder im Verein liefern müsse". Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerte sich zurückhaltend. Auf die Frage, wie es am Saisonende weitergehe, sagte er kürzlich: "Das werden wir sehen." Kovac selbst äußerte sich nicht konkret zu dem ausgebliebenen Treuebekenntnis.

"Habe gemerkt, wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben"

Sollte er den siebten nationalen Titel in Folge jedoch verpassen, dürften die Diskussionen um seine Person weiter andauern. Dann, dies verdeutlichte Salihamidzic bereits, sei es eine "Scheiß-Saison." Allerdings betonte Kovac, dass sein erstes Jahr in München "sehr aufschluss- und lehrreich" gewesen sei.

Zugleich betrieb der 47-Jährige, der im Finale gegen RB Leipzig am 25. Mai auch noch die Chance auf den Pokalsieg hat, Werbung in eigener Sache. "Wir haben nach dem Düsseldorf-Spiel (3:3) eine gute Entwicklung genommen. Es geht in die richtige Richtung. Ich gehe davon aus, dass es auch die nächste Saison so sein wird", sagte er.

Bayern liegt vor dem abschließenden Spieltag zwei Punkte vor Borussia Dortmund. Der BVB trifft am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf Borussia Mönchengladbach. Um den Rekordmeister noch von der Spitze zu verdrängen, muss das Team von Trainer Lucien Favre gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer der Münchner hoffen. Für Dortmund wäre es der 9., für die Bayern der 29. Meistertitel.