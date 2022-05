Rückkehr in die Bundesliga Kovač wird neuer Trainer beim VfL Wolfsburg

Die Rückkehr von Niko Kovač in die Fußball-Bundesliga ist perfekt. Der VfL Wolfsburg gab die Verpflichtung des ehemaligen Meistertrainers von Bayern München bekannt. Der 50-Jährige unterschrieb einen bis 2025 gültigen Vertrag. Sein Bruder Robert Kovač wird ihn wie schon bei der AS Monaco , Bayern München, Eintracht Frankfurt und bei der kroatischen Nationalmannschaft als Co-Trainer unterstützen.

Kovač hatte den französischen Erstligisten AS Monaco bis Januar trainiert. Nach dem Aus in den Play-offs zur Champions League und Schwächeln in der Liga trennte sich der Klub jedoch nach eineinhalb Jahren wieder von ihm. In seiner ersten Saison dort hatte er mit Monaco Rang drei geholt und das Finale im Coupe de France erreicht.