Mentale Probleme Ex-Nationalspieler Petersen während Karriere anderthalb Jahre in Therapie

Der frühere Fußball-Nationalspieler Nils Petersen hat sich während seiner Karriere 18 Monate in Therapie begeben müssen. Angefangen habe es im Trainingslager der Nationalmannschaft in Südtirol vor der WM in Russland 2018. »Letztlich hat es anderthalb Jahre gedauert, dass ich auch ohne die Therapie gut zurechtkam. Vorher dachte ich, hoffentlich ist es bald wieder Donnerstag. Da waren die Sitzungen«, sagte der 34-Jährige der Nachrichtenagentur dpa. Ausführlich berichtet Petersen über die Zeit in seinem am 24. Juli erscheinenden Buch »Bankgeheimnis«.