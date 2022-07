Am Ende gab es ein bisschen brasilianischen Karneval am Ufer des River Itchen in Southampton. Der Neunziger-Hit »Samba de Janeiro« klang aus den Lautsprechern des St. Mary’s Stadium, als die Spielerinnen der nordirischen Nationalmannschaft zu ihren Fans gingen, ihnen mit Applaus für die Unterstützung dankten und teilweise sogar mit den Zuschauern abklatschten und Selfies machten. Die Fans hatten das ganze Spiel über gestanden, und sie standen auch beim gemeinsamen Schlussakt mit der Mannschaft, dazu klatschten sie in die Hände oder mit den Klatschpappen, die bei der EM in den Stadien verteilt werden.