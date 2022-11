Während der Fußball-WM in Katar vom 20. November bis zum 18. Dezember wird es erstmals Direktflüge von Israel in das arabische Land geben. Wie der Fußball-Weltverband Fifa mitteilte, werden Israelis und Palästinenser vorübergehend auf direkten Charterflügen vom Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv nach Doha fliegen können. Darauf hätten sich beide Länder geeinigt. Voraussetzung sei ein Fanausweis, der für die Einreise nach Katar erforderlich ist, sowie ein gültiges Flugticket für die An- und Ausreise.