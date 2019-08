ABGESCHLOSSENE TRANSFERS

Toprak nach Bremen

Werder Bremen hat Innenverteidiger Ömer Toprak von Borussia Dortmund verpflichtet. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis an die Weser, danach ergebe sich nach Klub-Angaben vom Sonntag für die Norddeutschen "mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kaufverpflichtung" für den ehemaligen türkischen Nationalspieler. Dabei handelt es sich vermutlich um eine Klausel, in der eine geringe Anzahl an Pflichtspielen festgelegt ist. Bei einem festen Kauf ist eine Ablösesumme zwischen fünf und sechs Millionen Euro im Gespräch.

"Ömer ist ein schneller Innenverteidiger", sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt einen Tag nach dem 6:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst über den Neuzugang: "Er hat zuletzt im Supercup gegen die Bayern noch eine sehr starke Partie gespielt und kann uns direkt weiterhelfen." Wegen der Ausfälle der Innenverteidiger Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic könnte Toprak bereits zum Bundesliga-Start am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf sein Debüt für die Hanseaten geben.

GERÜCHTE

Transferverhandlungen um Neymar

Paris Saint-Germains Sportdirektor Leonardo hat bestätigt, dass Neymar den Verein noch in diesem Sommer verlassen könnte. Die Transferverhandlungen mit nicht näher genannten Vereinen seien "weiter fortgeschritten", sagte Leonardo französischen Medien. Eine Einigung gebe es aber noch nicht.

Zuletzt hatte die spanische Zeitung "Sport" berichtet, Real Madrid biete PSG 120 Millionen Euro Ablöse plus Weltfußballer Luka Modric und Neymar ein Gehalt von 40 Millionen Euro netto pro Jahr. Neymars Vertrag in Paris läuft eigentlich noch bis 2022. Der Brasilianer ist bei PSG aber nicht zufrieden. Trainer Thomas Tuchel gab derweil bekannt, dass Neymar im ersten Ligaspiel der Saison am Sonntag gegen Nîmes nicht im Kader stehe, weil er nach einem Zweikampf im Training angeschlagen sei.