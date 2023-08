Spaniens neue Fußballheldin Olga Carmona (23) ist am Tag des WM-Triumphs in Australien von einem privaten Schicksalsschlag getroffen worden. Die Kapitänin und Finaltorschützin erfuhr nach dem Finale am Sonntag vom Tod ihres Vaters. Das teilte der spanische Fußballverband RFEF am Abend in »tiefer Trauer« mit.