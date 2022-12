2 / 20

Bierhoff als 21-Jähriger im Trikot des Hamburger SV. Insgesamt schoss der Stürmer zwischen 1988 und 1990 für seinen Klub sechs Tore in 34 Spielen. Es folgten die Stationen Mönchengladbach und Austria Salzburg, wo Bierhoff in 32 Partien 23-mal traf. In Italien lief es bei Ascoli zunächst nicht so gut, nach dem Abstieg in die Serie B jedoch wurde der 1,90 Meter große Angreifer Torschützenkönig. 1995 wechselte er nach...