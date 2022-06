RTL hatte die Reportage »Rote Karte statt Regenbogen – Homosexuelle in Katar« in der Nacht auf Donnerstag ausgestrahlt. Bei n-tv ist sie heute um 15.40 Uhr zu sehen. Darin war es den beiden RTL-Reportern gelungen, homosexuelle Kataris vor die Kamera zu bekommen und zur Situation zu befragen. Ein Interviewter sagte »Wir haben existenzielle Angst vor Bestrafung und Tod, denn was wir in unserer Jugend gelernt haben, ist, dass schwul sein eine Verirrung ist, nichts Natürliches.«