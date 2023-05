Oliver Kahn wurde laut eigener Aussage »untersagt«, beim letzten Saisonspiel des FC Bayern in Köln dabei zu sein. »Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gern mit euch mitfeiern«, twitterte der als Vorstandschef der Münchner geschasste 53-Jährige am Samstagabend zur Meisterschaft an das Team. »Aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Klub untersagt wurde. Ich freue mich auf die nächste Saison. Da werden wir nicht nur zum zwölften Mal deutscher Meister werden! Lasst euch feiern!«