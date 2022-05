Robert Lewandowski will weg vom FC Bayern München – sofort. Auf das »Basta!« von Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn, der zuletzt auf die Einhaltung von Lewandowskis Vertrag bis Sommer 2023 gepocht hatte, hatte der Pole am Montag mit seiner eigenen Basta-Version geantwortet. »Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Mir ist klar, dass der Transfer die beste Lösung für beide Seiten ist«, so der polnische Torjäger im Rahmen einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft in Warschau.