Die Bayern treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Hoffenheim. In der Liga liegt der Rekordmeister, der in der vergangenen Woche im Pokal schon den ersten Titel verspielt hatte, zwei Punkte vor Borussia Dortmund. Das Rückspiel in der Champions League gegen City findet am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) statt.