Kahn erinnert sich in dem Podcast auch daran, wie er fast an seinem Torwartfehler im Weltmeisterschaftsfinale 2002 zerbrochen wäre, der die 0:2-Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Brasilien einleitete. Einen Schuss des Brasilianers Rivaldo in der 67. Minute ließ er damals nach vorn prallen, Ex-Stürmerstar Ronaldo brachte Brasilien in Führung. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch 23 Minuten zu spielen, es war die Vorentscheidung.