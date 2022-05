Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat im Vertragspoker mit Torjäger Robert Lewandowski ein Machtwort gesprochen. »Er hat einen Vertrag bis 2023. Diesen Vertrag wird er erfüllen. Basta!«, sagte Kahn am Sonntag am Rande der Meisterfeier am Marienplatz dem Bayerischen Fernsehen.