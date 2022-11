Mintzlaff werde dem Klub aber »weiterhin verantwortungsvoll verbunden bleiben und steht dem Verein künftig als Aufsichtsrat zur Verfügung«, hieß es in der RB-Mitteilung. Nach Klubangaben ist die Nachfolge von Mintzlaff, der 2014 Vorstandsvorsitzender und 2016 Geschäftsführer wurde, noch nicht geregelt. In der Geschäftsführung verbleiben damit vorerst Florian Hopp und Johann Plenge. Durch die Verpflichtung von Max Eberl als neuen Geschäftsführer Sport ist man auf der sportlichen Ebene aufgestellt. Der frühere Gladbacher soll eigentlich am 15. Dezember seinen Job antreten, wird dies aufgrund des Abgangs von Mintzlaff womöglich früher tun.